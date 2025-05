X in beroep tegen blokkeren account van Turkse oppositieleider

ISTANBUL (ANP/DPA) - Berichtendienst X is bij de Turkse rechter in beroep gegaan tegen het blokkeren van het account van Ekrem Imamoglu, de opgepakte burgemeester van Istanbul. Een rechter beval eerder de toegang tot zijn account af te sluiten omdat hij in een van zijn berichten zou hebben aangezet tot misdaden, maar X legt zich daar niet bij neer.

"Hoewel we hebben voldaan aan het bevel van Turkije over het account, zijn we het daar niet mee eens en vechten we het aan bij de rechter", staat in de verklaring van het bedrijf van Elon Musk. "Wij geloven dat het behoud van toegang tot het platform in Turkije cruciaal is voor de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie."

Imamoglu werd in maart opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositie spreekt van een politieke vervolging en zijn arrestatie leidde tot grote protesten. Er bleven nog berichten verschijnen op het X-account van Imamoglu, die bijna 10 miljoen volgers heeft.

Buiten Turkije is het account nog wel toegankelijk.