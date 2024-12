Nvidia daalt op voorzichtig Wall Street na Chinees onderzoek

NEW YORK (ANP) - Nvidia ging maandag 3 procent omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De koersdaling volgde op berichten in Chinese media dat de Chinese autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar de verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) om vermoedens dat het bedrijf de concurrentieregels heeft overtreden. Nvidia staat in het middelpunt van de strijd tussen de VS en China om technologische suprematie. Washington heeft het bedrijf verboden zijn meest geavanceerde AI-chips te verkopen aan Chinese bedrijven, wat tot scherpe kritiek van Beijing heeft geleid.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de nieuwe inflatiegegevens, die woensdag naar buiten komen. Het is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Beleggers hopen dat de inflatie in november laag genoeg is gebleven voor de centrale bank om de rente verder te verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 44.690 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 6080 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 19.811 punten. Beide graadmeters sloten vrijdag op nieuwe recordstanden.