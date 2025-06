Oliebedrijven winnen op beurzen na aanvallen VS op Iran

AMSTERDAM (ANP) - Europese oliebedrijven stonden maandag bij de stijgers op de aandelenbeurzen, geholpen door de hogere olieprijzen na de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten afgelopen weekend. De Verenigde Staten namen daarmee deel aan de Israëlische aanvallen op Iran, waardoor de onrust in het Midden-Oosten nog verder is toegenomen.

De oliemarkt heeft zorgen over verstoringen van leveringen uit het Midden-Oosten. Iran heeft gedreigd de Straat van Hormuz af te sluiten. Ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie waaronder uit Saudi-Arabië en Irak gaat via die belangrijke waterweg. Ook Iraanse olie gaat door de vaarroute die de Perzische Golf met de Indische Oceaan verbindt.

Shell steeg 0,7 procent in de AEX. De Britse branchegenoot BP klom 1,3 procent in Londen en het Franse TotalEnergies werd 0,7 procent duurder in Parijs.

Luchtvaartsector

De Amsterdamse AEX-index noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 911,06 punten, eveneens geholpen door winsten voor de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML. De MidKap zakte 0,2 procent tot 878,67 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt waren minnen tot 0,6 procent op de koersenborden te zien.

De luchtvaartsector stond juist onder druk door de stijgende olieprijzen, die kerosine duurder maken wat de winstgevendheid raakt. Air France-KLM verloor 2 procent in de MidKap. IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, verloor 1,3 procent in Londen en Lufthansa zakte 1,8 procent in Frankfurt. Ryanair en easyJet werden tot 2 procent lager gezet.

Galapagos

Verder kwam techinvesteerder Prosus nog met cijfers over het afgelopen boekjaar. Volgens het bedrijf, dat bezig is aan een overname van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway, werden de winstdoelstellingen overtroffen en wordt het dividend verdubbeld. Prosus steeg 0,6 procent in de AEX.

Daarnaast maakte biotechnoloog Galapagos (plus 0,3 procent) bekend een nieuwe financieel directeur te benoemen.