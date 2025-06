Japanse banken beginnen met weghalen personeel uit Dubai

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Japanse banken zijn begonnen met het weghalen van medewerkers uit Dubai en andere financiële centra in het Midden-Oosten. Ze behoren tot de eerste grote internationale bedrijven die dit doen. De voorzorgsmaatregelen volgen nadat de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran de risico's in de regio hebben vergroot. Er wordt gevreesd voor vergeldingsacties van Iran.

Mitsubishi UFJ Financial Group trekt personeel terug uit een aantal locaties waaronder Dubai. Ook heeft het concern niet-noodzakelijke reizen van en naar de regio stopgezet. Mizuho Financial Group meldde daarnaast dat het medewerkers heeft opgeroepen tot voorzichtigheid en is begonnen met het coördineren van individuele evacuaties.

Sommige firma's denken nog na over maatregelen. Sumitomo Mitsui Financial Group overweegt om personeel uit locaties zoals Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten terug te halen naar Japan. MS&AD Insurance Group Holdings gaf ook aan mogelijk medewerkers terug te roepen naar Japan.