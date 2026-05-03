Olieconcern uit VAE belooft miljarden aan nieuwe projecten

Economie
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 15:04
ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Staatsoliebedrijf Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) wil tientallen miljarden dollars steken in nieuwe projecten. Die aankondiging komt enkele dagen nadat het land uit oliekartel OPEC was gestapt.
Adnoc wil zijn groeiplan versnellen met projectopdrachten ter waarde van 55 miljard dollar. De opdrachten zijn gepland voor de periode 2026 tot 2028 en moeten Adnoc helpen om te voldoen aan de stijgende wereldwijde energievraag, stelde het staatsbedrijf zondag.
Door OPEC en de uitgebreidere OPEC+-groep te verlaten, kunnen de VAE weer zo veel of weinig olie produceren als het land wil, nadat het land decennialang gebonden was aan de afspraken van het oliekartel. Voordat de belangrijke Straat van Hormuz werd geblokkeerd en de olietoevoer werd verstoord, waren de VAE de op drie na grootste producent van OPEC+ en goed voor bijna 13 procent van de productie van OPEC.
Olieproductie verhogen
De Emiraten gaven als reden voor het vertrek dat ze hun eigen belangen zwaarder willen laten wegen, onder meer door de olieproductie geleidelijk aan op te gaan voeren.
De aankondiging van Adnoc kwam zondag gelijktijdig met een vergadering van de landen van OPEC+, die zoals al werd verwacht de olieproductie in juni verder gaan verhogen. In een verklaring van het oliekartel werd niets gezegd over het vertrek van de VAE.
