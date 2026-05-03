Wielrenster Rüegg wint openingsetappe Vuelta Femenina, Vos valt

SALVATERRA DE MIÑO (ANP) - Wielrenster Noemi Rüegg heeft de eerste etappe van de Vuelta Femenina op haar naam geschreven. De Zwitserse van EF Education - Oatly kwam na 113 kilometer door de Spaanse regio Galicië als eerste over de finish in Salvaterra de Miño, nabij de Portugese grens. In een sprint bleef ze de Belgische Lotte Kopecky voor. De Duitse Franziska Koch werd derde.

Marianne Vos kwam met zo'n 8 kilometer tot de finish met enkele andere rensters in een bocht ten val, vocht zich terug, maar kon geen rol van betekenis spelen in de finale. De 38-jarige renster van Visma - Lease a Bike kwam als zevende over de finish. Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) was op plek zes de beste Nederlandse renster.

Na afloop zei Vos dat ze "oké" was na de val. "Maar ik moet zien hoe het gaat", vertelde ze voor de camera van Eurosport. Ook bedankte ze haar ploeggenoten die haar terughielpen naar het peloton. "Op dat moment moet je kijken wat er gebeurt. Het team probeerde me terug te brengen. Ik ben dankbaar voor hun hulp."

De Vuelta Femenina kent dit jaar zeven etappes. De slotrit van komende zaterdag moet met stijgingspercentages van maximaal 23 procent volgens de organisatie de zwaarste rit ooit worden in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Demi Vollering won de laatste twee edities van de Vuelta Femenina, maar de Nederlandse doet dit jaar niet mee.