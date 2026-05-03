Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

door Gerard Driehuis
zondag, 03 mei 2026 om 11:32
Topeconoom Gary Shilling voorspelt een recessie en een beurscrash van 20% tegen eind 2026. De prominente Amerikaanse econoom wijst op zwakke consumentenbestedingen en historisch hoge aandelenwaarderingen als voornaamste risicofactoren.

Dalende consumentenbestedingen als trigger

Shilling verwacht dat consumentenbestedingen waarschijnlijk zullen dalen omdat Amerikanen hun uitgaven terugschroeven. Hij wijst op een golf van fiscale stimuleringsmaatregelen en aanhoudende sterke Amerikaanse consumentenbesteding als onhoudbare factoren. De huizenmarkt blijft grotendeels bevroren en markten verwachten dat de rente verhoogd blijft, ondanks een korte stijging in huizentransacties vorig jaar toen hypotheekrente tijdelijk daalde.

Overgewaardeerde aandelenmarkten

De S&P 500 zou volgens Shilling wel eens met 20% kunnen dalen als aandelen worden afgestraft voor hun overgewaardeerde koersen. Hij baseert deze waarschuwing op drie metrics: de inflatie-gecorrigeerde koers-winstverhouding, en de koers-omzetverhouding en koers-boekwaarde-verhouding van de S&P 500. Alle drie de indicatoren staan op recordhoogtes sinds voor de dotcom-crash.

Vier jaar bearish voorspellingen

Shilling staat bekend om zijn persistente bearish houding en waarschuwt al vier jaar voor een recessie en forse koersdalingen. Hij is een gerenommeerd econoom die de huizencrisis van 2008 correct voorspelde. Vorig jaar stelde hij dat extreme speculatie in financiële markten, vooral rond AI en crypto, de beursval zou veroorzaken

