Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

Het kwik stijgt steeds verder, de mussen vallen bijna van het dak en ineens lijkt iedereen in de rij te staan voor een mobiele airco. Zo’n apparaat verkoelt immers je kamer, is verplaatsbaar en vereist meestal geen installatie. Maar is het ook echt de slimste keuze – voor je comfort, je energierekening én het milieu?

Een mobiele airco zuigt warme lucht aan, koelt die met behulp van een koudemiddel en blaast de frisse lucht je kamer in. De warme lucht verdwijnt via een slang uit je raam – dat daardoor dus op een kier moet blijven staan. En dat is meteen een zwakke plek: door het open raam kan ook weer warmte naar binnen glippen.

Mobiele airco

De prijs van een mobiele airco ligt tussen de 200 en 600 euro, afhankelijk van vermogen en geluidsniveau. Maar de echte pijn zit in het stroomverbruik: 900 tot 1200 watt per uur. En dan is er nog het milieuaspect. “Kopers van een mobiele airco komen vervolgens vaak bedrogen uit”, zegt Simone Tresoor van Milieu Centraal tegen Radar. “Ze zijn relatief duur, verbruiken veel energie en koelen vaak slecht.” Ook het gebruik van schadelijke koudemiddelen zoals HFC’s is volgens haar een grote zorg: “Als die lekken of bij onjuiste afvoer vrijkomen, heeft dat een versterkende werking op het broeikaseffect.”

Aircooler

Een aircooler – vaak verward met een airco – werkt met verdamping: lucht wordt langs natte matten geblazen, waardoor de temperatuur iets daalt. Ze kosten weinig, verbruiken slechts 50 tot 80 watt en gebruiken geen schadelijke stoffen. Maar verwacht geen wonderen. “Door de verdamping wordt de lucht wel iets koeler, maar ook vochtiger,” zegt Tresoor. “En juist in een vochtige omgeving raakt je lichaam zijn warmte minder goed kwijt, waardoor het benauwder kan voelen.”

Ventilator

Volgens Milieu Centraal is de ventilator vaak een prima alternatief. Vanaf een paar tientjes ben je klaar en het stroomverbruik is laag (20 tot 70 watt). Hoewel het apparaat de kamertemperatuur niet verlaagt, voelt het direct frisser doordat zweet sneller verdampt. “Dat effect is het grootst als je huid een beetje vochtig is”, aldus Tresoor.

Split-airco

Wie serieuze koeling zoekt, kan investeren in een split-airco. Deze vaste installatie is stiller en zuiniger dan een mobiele airco en kan vaak ook verwarmen. Prijskaartje: 1200 tot 2500 euro. Een multisplit-systeem, met meerdere binnenunits, biedt comfort in meerdere ruimtes, maar vraagt een hogere investering en installatie door een gecertificeerde monteur.

De basisregels

Toch hoef je niet altijd de stekker erin te steken om koel te blijven. “Als je je zonwering omlaag houdt, en ramen, deuren en gordijnen sluit, kun je al een flinke hoeveelheid warmte buiten de deur houden”, tipt Tresoor. En als het ’s avonds afkoelt? “Zet dan je ramen tegen elkaar open – het liefst eentje beneden en eentje boven, zodat je het schoorsteeneffect benut: koelte erin, warmte eruit.”

Kortom: wie slim ventileert, goed afschermt en een ventilator laat draaien, komt al een heel eind – zonder torenhoge kosten of extra CO₂-uitstoot.