Olieprijs hoger na bericht voorbereiding aanval Israël op Iran

LONDEN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen woensdag omhoog na een bericht van nieuwszender CNN dat Israël zich voorbereidt op een aanval op Iraanse nucleaire installaties. Volgens CNN hebben de VS inlichtingen gekregen over die voorbereidingen. Een Israëlische aanval zou de spanningen in het Midden-Oosten kunnen vergroten en de olie-export uit die regio verstoren.

De olieprijzen sprongen meer dan 3 procent omhoog. Later zakten ze weer wat terug. CNN zegt dat het nog niet duidelijk is of Israël echt wil doorzetten met de aanval, die ook de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over het nucleaire programma van het land ernstig kan verstoren. Iran en de VS onderhandelen al weken over een nieuwe atoomdeal, waardoor de Amerikaanse sancties tegen het land opgeheven kunnen worden. Daardoor zou Iran ook weer veel meer olie op de markt kunnen brengen.

Ook de goudprijs ging omhoog. Het edelmetaal geldt in onrustige geopolitieke tijden als veilige belegging.