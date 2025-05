Hornbach ziet winst niet groeien door stijgende kosten

HOUTEN (ANP) - Ondanks een "veelbelovend" voorjaarsseizoen is doe-het-zelfketen Hornbach terughoudend over de resultaten voor zijn hele boekjaar. Dit komt onder meer doordat de operationele kosten stijgen. "En de macro-economische en geopolitieke situatie is dermate onvoorspelbaar dat dit impact kan hebben op de toeleveringsketens en het consumentensentiment", waarschuwt het bedrijf bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Hornbach rekent dit jaar niet op winstgroei en verwacht dat de operationele winst gelijk blijft aan de 269,5 miljoen euro van het boekjaar dat eind februari werd afgesloten. Evert de Goede, directeur bij Hornbach Nederland, wijst erop dat de winstmarge onder druk staat door dalende verkoopprijzen. "We blijven tenslotte de laagste prijs garanderen", beweert De Goede. De omzet groeide met 0,6 procent tot 6,2 miljard euro.

Hornbach heeft in Nederland negentien winkels. Naast Nederland is Hornbach ook actief in onder meer Duitsland, Tsjechië en Zwitserland.