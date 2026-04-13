Olieprijs weer boven 100 dollar na mislukte vredesbesprekingen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen stegen maandag weer tot boven de 100 dollar per vat. De stijging volgde op het mislukken van de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Pakistaanse Islamabad, afgelopen weekend. Het stuklopen van de gesprekken brengt het fragiele staakt-het-vuren, dat vorige week voor een periode van twee weken werd ingesteld, in gevaar.

Ook kondigde president Donald Trump aan dat de Amerikaanse marine de Straat van Hormuz gaat blokkeren. Die zeestraat is een belangrijke transportroute voor olie uit het Midden-Oosten. Het Amerikaanse centrale commando CENTCOM verklaarde om 16.00 uur te beginnen met de uitvoering van een blokkade van al het scheepvaartverkeer dat Iraanse havens binnenvaart of verlaat.

De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, steeg ruim 7 procent tot meer dan 102 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 8,5 procent duurder op bijna 105 dollar. Afgelopen week daalden de olieprijzen nog hard door opluchting over het voorlopige staakt-het-vuren in het Midden-Oosten.