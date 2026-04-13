Aantal faillissementen stijgt met 12 procent in maart

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in maart op jaarbasis toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 301 bedrijven failliet. Dat zijn 32 faillissementen meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, een stijging van 12 procent. Ten opzichte van februari daalde het aantal faillissementen wel, met 3 procent.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in maart uit op 8,1. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 7,4 bedrijven failliet verklaard. De faillissementsgraad geeft volgens het CBS een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.

In de horeca werden in maart relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken. Per 100.000 bedrijven in de horeca gingen er 30,6 failliet, een jaar eerder waren dat er 38,5. De sector vervoer en opslag volgde met een faillissementsgraad van 28,6. In de branche cultuur, sport en recreatie werden relatief gezien de minste faillissementen uitgesproken.

Sinds het bijhouden van de gegevens in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.