Mentaal sterke mensen prikken hier in 30 seconden doorheen

Mentaal sterke mensen laten zich niet snel imponeren. Binnen een half minuut zien ze aan iemand of die vooral met zichzelf bezig is, of ook echt nieuwsgierig is naar de ander.

Ze letten op kleine dingen: onderbreekt iemand je constant, of stelt hij vragen en luistert hij uit? Kijkt iemand op zijn telefoon terwijl jij praat, of is de aandacht erbij? Gebaren, oogcontact en toonhoogte verraden vaak meer dan iemand denkt.

Juist dat soort signalen gebruiken mentaal sterke mensen om hun energie te bewaken. Ze weten: wie dominant praat maar niets terugvraagt, kost later waarschijnlijk ook veel tijd en emotie. In plaats van te pleasen, trekken ze een duidelijke grens – desnoods door het gesprek beleefd af te kappen.[

Het is geen koudheid, maar zelfbescherming. Door snel doorzien wie echt beschikbaar is en wie vooral zendt, houden ze ruimte over voor relaties die wél gelijkwaardig zijn. En dat herkennen ze soms al voordat de ander zijn eerste zin heeft afgemaakt.