Ondernemers Amsterdam: beveilig Noordzeekanaal beter tegen demo's

IJMUIDEN (ANP) - Het Noordzeekanaal moet beter beveiligd worden om te voorkomen dat demonstranten de route weer blokkeren. Dit vindt ondernemersorganisatie VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam. Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) blokkeerden afgelopen tijd meerdere keren de zeesluizen bij IJmuiden om te voorkomen dat een cruiseschip kon aanmeren.

Bij de recentste blokkade afgelopen zondag belemmerden enkele klimaatdemonstranten van XR ook de doorvaart van een olietanker. Het weekend daarvoor blokkeerden zij de sluizen om aandacht te vragen voor de "ernstige vervuiling" die de cruisevaart veroorzaakt.

Dit soort acties gebeurt steeds vaker, zegt een woordvoerder van VNO-NCW Amsterdam. "Nu is alleen een olietanker vertraagd, maar het is aannemelijk dat schepen voor anker hebben moeten liggen voor de haven. Een kleine vertraging aan het begin leidt tot een domino-effect later in de keten. Het is zorgelijk dat een kleine groep mensen op een simpele manier een goederenstroom kan platleggen, het toont aan dat zo'n route kwetsbaar is."