Export Europese Unie onderuit, vooral door kwakkelend Duitsland

PARIJS (ANP) - De Europese Unie heeft het afgelopen kwartaal minder goederen geëxporteerd. Vooral daardoor groeide de totale export van twintig grote economie ën (de G20) niet, terwijl dit in het eerste kwartaal nog wel het geval was. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De gedaalde Europese export (min 0,9 procent) komt voor een groot deel door aanhoudende economische problemen in Duitsland, onder meer met de verkoop van chemicaliën en andere industriële producten. Ook Frankrijk en Italië exporteerden minder.

De hoeveelheid ingevoerde producten steeg in de Europese Unie juist voor het eerst in twee jaar. De groei van 0,2 procent droeg ook minimaal bij aan de algehele importplus van de G20, die uitkwam op 1,2 procent. Dit was de eerste groei na zeven kwartalen van krimp. Vooral een duidelijk grotere Amerikaanse en Britse import hielp daarbij.

De gezamenlijke export van de G20 stagneerde, na een plus van bijna 2 procent in het eerste kwartaal. De G20 bestaat in dit geval uit negentien landen en de Europese Unie. Samen omvatten ze ongeveer twee derde van de wereldbevolking, 85 procent van de wereldwijde inkomsten en ruim driekwart van de wereldhandel.