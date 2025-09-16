ECONOMIE
Ondernemers: politiek is instabiel, economie wordt verwaarloosd

Economie
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 17:20
anp160925211 1
DEN HAAG (ANP) - Alle stoplichten staan op rood voor het bedrijfsleven en de welvaart van Nederlanders, reageren de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland na de presentatie van de miljoenennota. Volgens de organisaties is een versterking van de economie en een verhoging van de arbeidsproductiviteit noodzakelijk.
"Maar helaas zien we het omgekeerde gebeuren. Het investeringsklimaat is rap aan het verslechteren. Steeds vaker concluderen ondernemers dat investeren in Nederland onaantrekkelijk is", aldus de ondernemersorganisaties. Een belangrijke factor daarbij is de politieke instabiliteit en de onvoorspelbaarheid van het beleid.
"De politiek is wispelturig en grote keuzes blijven daardoor liggen. Een uitzondering is dat het kabinet in deze geopolitiek onrustige tijd doorgaat met het versterken van onze defensie", stellen VNO-NCW en MKB-Nederland vast. Zij vinden dat de politiek essentiële problemen als netcongestie, hoge energiekosten en stikstof niet aanpakt.
