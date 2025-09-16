ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hermans wijt moeizaam klimaatresultaat aan externe factoren

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 17:07
anp160925209 1
DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Sophie Hermans wijt de tegenvallende cijfers over het klimaatbeleid aan tegenvallende externe factoren. "Gaandeweg is gebleken dat het beleid van voorgaande kabinetten in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is", zegt ze in een toelichting op de prinsjesdagstukken. Ze noemt dan het verstopte stroomnet en trage vergunningstrajecten als voorbeeld.
Hermans heeft daarom geld dat bedoeld was voor het CO2-vrij maken van energiecentrales, nu ingezet voor windenergieprojecten. "Soms moet je 1 stap terug doen, om 2 vooruit te kunnen doen."
In het voorjaar had het kabinet 600 miljoen euro uit het klimaatfonds gehaald om drie jaar lang de energiebelasting te verlagen. Hermans gaat dat geld nu anders uitgeven, door het uit te smeren over de lange termijn. Het komt nu neer op 100 miljoen euro per jaar. "Eerst hield het op na 2028, dan krijg je een soort klif." De lastenverlichting komt neer op 9,30 euro per jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Loading