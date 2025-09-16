Hermans wijt moeizaam klimaatresultaat aan externe factoren

DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Sophie Hermans wijt de tegenvallende cijfers over het klimaatbeleid aan tegenvallende externe factoren. "Gaandeweg is gebleken dat het beleid van voorgaande kabinetten in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is", zegt ze in een toelichting op de prinsjesdagstukken. Ze noemt dan het verstopte stroomnet en trage vergunningstrajecten als voorbeeld.

Hermans heeft daarom geld dat bedoeld was voor het CO2-vrij maken van energiecentrales, nu ingezet voor windenergieprojecten. "Soms moet je 1 stap terug doen, om 2 vooruit te kunnen doen."

In het voorjaar had het kabinet 600 miljoen euro uit het klimaatfonds gehaald om drie jaar lang de energiebelasting te verlagen. Hermans gaat dat geld nu anders uitgeven, door het uit te smeren over de lange termijn. Het komt nu neer op 100 miljoen euro per jaar. "Eerst hield het op na 2028, dan krijg je een soort klif." De lastenverlichting komt neer op 9,30 euro per jaar.