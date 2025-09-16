ECONOMIE
Hogescholen vrezen nieuwe bezuinigingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 17:30
anp160925212 1
DEN HAAG (ANP) - De hogescholen vrezen dat er in de toekomst opnieuw bezuinigd wordt. "De miljoenennota leidt ertoe dat opnieuw bezuinigingen afkomen op hogescholen. Met het oog op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen, zou juist nu geïnvesteerd moeten worden in het hbo", zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen (VH).
Volgens de vereniging is het belangrijk voor de economie dat mensen nieuwe vaardigheden leren en dat ze zich blijven ontwikkelen, onder meer met de opkomst van kunstmatige intelligentie. "Hogescholen zijn essentieel om mensen in Nederland hierbij te helpen", aldus de VH.
