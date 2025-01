Onderzoek: hoog aantal faillissementen zorgt voor meer leegstand

UTRECHT (ANP) - Het hoge aantal faillissementen vorig jaar had een aanzienlijke impact op de leegstand in de Nederlandse winkelstraten. Dat stelt marktonderzoeker Locatus, die wijst op het omvallen van winkelketens als Bristol, Blokker en Esprit.

Volgens cijfers van het bureau stond eind vorig jaar 6,7 procent van de winkelpanden leeg. Dat was begin 2024 nog 6,2 procent. In absolute aantallen steeg de leegstand met bijna 900 panden tot bijna 14.000 leegstaande winkelpanden. Maar het aantal daadwerkelijk actieve winkeliers nam nog verder af, waardoor ook nog ruim 2000 panden een andere functie, zoals een woning, hebben gekregen.

Locatus concludeert ook dat er steeds minder winkelmeters zijn in Nederland. Hoewel er jarenlang steeds minder winkels bijkwamen, werden de overgebleven winkels aanzienlijk groter, stelt het bureau. Hierdoor bleef het totale aantal winkelmeters lange tijd gelijk. Maar in 2024 was, net zoals een jaar eerder, sprake van een daling. Lang telde Nederland ongeveer 27,5 miljoen vierkante meter aan winkels, inmiddels is dat minder dan 27 miljoen, aldus de marktonderzoeker.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit december werden in de eerste elf maanden van 2024 ongeveer een derde meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder.