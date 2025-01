Vrouw smokkelt koffers vol Dubai-chocolade, Duitse douane grijpt in

Op het vliegveld van Hamburg heeft de Duitse marechaussee een opmerkelijke vangst gedaan: een 33-jarige vrouw probeerde maar liefst 90 kilo aan zogenaamde 'Dubai-chocolade' het land binnen te loodsen. Ze deed een poging de importheffingen te omzeilen en een graantje mee te pikken van de hype. Helaas voor haar had de douane haar truc snel door.

De arrestatie vond al vorige maand plaats, maar de marechaussee bracht het nieuws gisteren naar buiten. De vrouw had 460 chocoladerepen van 200 gram in drie verschillende koffers gepropt.

Deze 'Dubai-chocolade', beroemd om zijn pistachevulling, werd afgelopen zomer een ware sensatie. TikTok-gebruikers in Nederland liepen massaal warm voor de reep, waardoor chocoaterieën zoals De Bonte Koe Chocolade ineens duizenden bestellingen per dag moesten verwerken.

Koffers vol

De vrouw verklaarde dat ze de chocoladerepen voor 4,60 euro per stuk had gekocht. In Duitsland zou ze die repen voor ongeveer 25 euro per stuk kunnen slijten. Ze werd niet gearresteerd, maar moest wel de complete lading chocolade inleveren. Of die teruggaat naar Dubai of wordt vernietigd, mag ze zelf bepalen.

De hype rond Dubai-chocolade lijkt in Nederland inmiddels iets afgekoeld. Op het hoogtepunt kreeg De Bonte Koe 2000 bestellingen per dag, maar rond kerst waren dat er 'nog maar' 8000 in twee weken tijd. "Het hoogtepunt is geweest" vertelde chocolatier Amy Klein aan RTL Nieuws.

Toch blijkt de lucratieve reep nog genoeg mensen te verleiden tot dubieuze praktijken. In Oostenrijk werden eveneens smokkelaars gesnapt met een lading Dubai-chocolade.

Bron: RTL