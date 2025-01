Zelensky hoopt op westerse vredestroepen in Oekraïne

RAMSTEIN (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt op de inzet van troepen van bondgenoten als vredeshandhavers in Oekraïne. Dat is "een van de beste instrumenten" om "Rusland tot vrede te dwingen", zei hij bij aankomst voor overleg over militaire hulp met een vijftigtal bondgenoten.

Frankrijk en een aantal andere medestanders van Oekraïne denken al langer hardop na over het sturen van westerse troepen naar Oekraïne om daar een wapenstilstand te bewaken. "Laten we praktischer zijn in het verwezenlijken daarvan", zei Zelensky donderdag op de Duitse legerbasis Ramstein. Daar bespreken de Verenigde Staten en andere bondgenoten van Oekraïne hoe ze het land overeind kunnen houden in de oorlog met Rusland.