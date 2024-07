Onlinecasino in de fout met signeersessie Tim en Tom Coronel

DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit dreigt het bedrijf achter onlinecasino Jacks.nl met geldstraffen omdat het bedrijf bekende coureurs had ingezet op een gesponsord race-evenement. Het promoten van online gokken met rolmodellen zoals sporters of bekende Nederlanders is in Nederland verboden om jongeren te beschermen. Maar volgens de toezichthouder deed Jacks.nl dit toch, door onder anderen de coureurs Tim en Tom Coronel petjes te laten signeren met de naam van het casinobedrijf.

De Kansspelautoriteit verwijst naar een uitzending van Hart van Nederland in augustus vorig jaar. Daarin is te zien hoe de broers Coronel de petjes signeren voor Jack's Racing Day op het TT Circuit in Assen. Ook voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries staat in dat fragment bij de stand waar petjes worden gesigneerd. Daarnaast vond de Kansspelautoriteit foto's waar deze drie en andere coureurs poseren met hostesses die kleding droegen met het logo van het onlinecasino. Dat zou ook neerkomen op de verboden inzet van rolmodellen voor gokreclames.

Het bedrijf achter Jacks.nl, JOI Gaming, moet dwangsommen van 50.000 euro per dag betalen als die foto's niet worden verwijderd. Die geldstraf kan oplopen tot een maximum van 250.000 euro. Als het gokbedrijf opnieuw in de fout gaat op toekomstige edities van Jack's Racing Day volgen dwangsommen van 200.000 euro per dag tot een maximum van 1 miljoen euro.