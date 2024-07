Vingegaard kijkt uit naar bergritten in Pyreneeën

PAU (ANP) - Jonas Vingegaard kijkt uit naar de komende twee bergritten in de Tour de France. De Deense titelverdediger van Visma - Lease a Bike was tevreden na afloop van de dertiende etappe. "Het eindigde als een goede dag voor ons", keek hij naar het klassement. "We hebben geen tijd verloren en hopelijk kunnen we nu herstellen en dan zien we het morgen."

De twee ritten met aankomst bergop in de Pyreneeën zijn belangrijk voor het klassement. "We gaan nu naar terrein dat me meer ligt", zei Vingegaard. "Ik kijk uit naar de komende dagen."

In de dertiende rit moest de ploeg van de Deen in de achtervolging toen de Brit Adam Yates, ploeggenoot van geletruidrager Tadej Pogacar, deel uitmaakte van een grote kopgroep. "Dat was geen optimale situatie voor ons. We wilden hem niet terug hoog in het algemeen klassement en haalden hem liever terug."

Vingegaard, die eerder de elfde etappe in Le Lioran won, staat in het klassement derde op 1.14 van Pogacar.