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Onlinesupermarkt Picnic groeit hard, maar lijdt opnieuw verlies

Economie
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 8:37
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AMSTERDAM (ANP) - Picnic heeft vorig jaar de omzet flink opgevoerd, met meer klanten en een uitbreiding van zijn vloot elektrische bezorgvoertuigen. Dat meldt de onlinesupermarkt maandag in zijn jaarverslag. Wel zette Picnic opnieuw een miljoenenverlies in de boeken door de aanhoudende investeringen die het bedrijf doet.
De jaaromzet is met bijna een kwart gestegen naar ruim 1,9 miljard euro. Het merendeel van de opbrengsten komt uit Nederland. Picnic is in 690 steden actief in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het aantal klanten nam in 2025 met 700.000 toe tot 3,6 miljoen.
Picnic boekte onder de streep een nettoverlies van ruim 272 miljoen euro. Daarmee nam het verlies iets toe ten opzichte van 2024. Picnic blijft in Duitsland en Frankrijk zijn activiteiten uitbreiden en heeft geïnvesteerd in automatisering. Het openen van geautomatiseerde distributiecentra, zoals in het Duitse Oberhausen, brengt op de korte termijn aanzienlijke kosten met zich mee, stelt Picnic.
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