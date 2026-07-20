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Grote uitslaande brand in bedrijfspand Udenhout

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 9:05
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UDENHOUT (ANP) - In een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein in het Brabantse Udenhout woedt een grote brand. Deze is volgens de brandweer volledig uitslaand. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, meldt de veiligheidsregio.
De brandweer kreeg rond 07.15 uur de eerste melding. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zitten in het pand aan de Transportweg onder meer een keukenzaak en een handelaar in natuursteen.
Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren dichthouden.
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