Ook ANWB pleit voor behoud accijnskorting op benzine

DEN HAAG (ANP) - Ook de ANWB wil dat een eerdere regeling om accijnzen op autobrandstoffen te verlagen, volgend jaar wordt verlengd. Een eerdere accijnsverlaging uit 2022, om automobilisten tegemoet te komen vanwege de dure brandstof, wordt dan mogelijk teruggedraaid. Naar verwachting wordt benzine hierdoor fors duurder.

"De accijnskorting was ingevoerd om stijgende brandstofprijzen te compenseren. Die korting is nog steeds nodig en gerechtvaardigd", zegt een woordvoerster van de ANWB. "Wij zien steeds meer dat de betaalbaarheid van autorijden onder druk staat. Heel veel mensen in onder meer landelijke gebieden hebben hun auto echt nodig. Het is geen luxe om een auto te hebben, maar noodzaak", vervolgt ze. Voor die mensen is betaalbaarheid "essentieel".

Zij benadrukt dat Nederland koploper is in Europa op het gebied van accijns. "We zijn ook het enige land dat indexeert, dus de accijnzen steeds verder omhoog laat gaan." Een CO2-heffing maakt autobrandstof volgens haar straks nog duurder.