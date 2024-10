Ook diabetespatiënt moet als piloot kunnen werken, vindt vakbond

BADHOEVEDORP (ANP) - Nederland moet een einde maken aan het verbod voor mensen met diabetes om als piloot of luchtverkeersleider te werken, vindt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). De pilotenvakbond wijst erop dat onder andere Ierland, Canada, de Verenigde Staten en Oostenrijk al jaren geleden zijn gestopt met het weren van diabetespatiënten die piloot willen worden. Sindsdien zijn er geen aan diabetes te linken incidenten geweest tijdens vluchten met piloten uit die landen, dus moet Nederland volgens de VNV dat voorbeeld volgen.

Tot 2002 was het in geen enkel land toegestaan om met insuline-afhankelijke diabetes als piloot te werken, omdat die aandoening een hypoglykemie kan veroorzaken waardoor de patiënt duizelig of versuft kan raken. Dat zou de veiligheid van passagiers in de luchtvaart in gevaar kunnen brengen. Maar nadat Canada als eerste land mensen met diabetes had toegelaten in de cockpit, volgden meer landen.

Op dit moment is de Europese luchtvaartautoriteit EASA bezig met een jarenlange proeffase waarbij piloten en luchtverkeersleiders met insuline-afhankelijke diabetes aan het werk kunnen als ze zich aan een vast protocol houden. VNV wil dat Nederland daar ook zo snel mogelijk aan meedoet.

"Er is ook regelgeving in de maak bij EASA op basis van de pilotfase. Maar wij vinden het zonde om daarop te wachten, want daar gaan jaren overheen. En tegelijkertijd zitten mensen thuis die met de arbeidskrapte in de luchtvaart een goede toevoeging zouden zijn", zegt een woordvoerder van de VNV. Bij de pilotenbond zijn op dit moment zestien piloten en één luchtverkeersleider bekend die dit beroep door diabetes niet meer kunnen uitoefenen in Nederland, terwijl ze dit wel willen.