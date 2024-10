Oud-premier Curaçao wil dat Wereldbank meer regionaal gaat denken

WASHINGTON (ANP) - De Wereldbank denkt nog te veel binnen landsgrenzen. Voor het oplossen van hedendaagse problemen zou een meer regionale, grensoverschrijdende aanpak beter zijn, stelt Wereldbank-bewindvoerder Eugene Rhuggenaath tegenover het ANP. De oud-premier van Curaçao pleit binnen de bank voor een regionale benadering en denkt dat zijn thuiseiland daar ook voordeel van zou hebben.

Het Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk komt niet in aanmerking voor steun van de Wereldbank, 's wereld grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Rhuggenaath legt uit waarom: "De eilanden zijn onderdeel van het Nederlandse koninkrijk en hebben vergeleken met andere kwetsbare landen een hoog inkomen per hoofd van de bevolking." De eilanden kunnen wel gebruikmaken van diensten van de bank, maar moeten daarvoor betalen.

Echter, volgens Rhuggenaath zijn er uitdagingen die het hele Caribische gebied aangaan. "Denk aan energietransitie, afvalbeheer - wat op alle eilanden een grote uitdaging is - maar ook klimaatbestendigheid en kustversterking."

Regionale oplossingen

"Laten we Curaçao als voorbeeld nemen. We hebben een vuilstortplaats die steeds voller wordt. Gaan we nu weer een nieuw gat graven om afval in te dumpen of gaan we op zoek naar andere oplossingen?" Dat laatste kan Curaçao niet in zijn eentje. "Daarvoor heb je recycling nodig, maar ook een afzetmarkt. Dat lukt bijna nooit lokaal. Dus dan moet je aan regionale waardeketens gaan denken."

Het probleem is niet altijd een gebrek aan geld, vervolgt Rhuggenaath. "Soms is er behoefte aan kennis: hoe zet je een project op? Hoe maak je een haalbaarheidsstudie die vertrouwen wekt bij internationale investeerders?" Verder ziet hij schaalvoordelen van regionale oplossingen. "Het is duur, dus hoe kun je iets aanpakken met een groep eilanden in plaats van één eiland?"

Achtergrond als bestuurder

Recent is er voor het eerst een regionaal project opgezet in het Pacifisch gebied. Dat zou ook in het Caribisch gebied kunnen, denkt Rhuggenaath. "Mijn betoog is dat als er zo'n project komt, de eilanden ook kunnen aansluiten."

Voordat Rhuggenaath vorig jaar door Nederland werd benoemd in het bestuur van de Wereldbank, was hij van 2017 tot 2021 premier van Curaçao. Zijn achtergrond als bestuurder komt hem goed van pas in Washington. "Toen ik hier net was, hadden we een sessie georganiseerd over voorbereiding op een pandemie. Ik deelde toen mijn ervaring van het eiland. Daarna zei iedereen: we zijn blij met jouw bijdrage, want jij was de enige in de zaal die het echt in de praktijk heeft moeten brengen."