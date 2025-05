OPEC+ draait oliekraan verder open: prijzen pomp mogelijk omlaag

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Het verbond van olie-exporterende landen OPEC+ verhoogt de olieproductie in juli opnieuw flink. Dit wordt de derde maand op rij dat het kartel de productie sterker verhoogt dan oorspronkelijk gepland, waardoor de olieprijzen verder kunnen dalen. Voor automobilisten kan dit gunstig uitpakken bij het tanken.

Belangrijke landen van de groep onder leiding van Saudi-Arabië kwamen zaterdag in een videoconferentie bijeen. De afgesproken verhoging met 411.000 vaten per dag volgt op even grote stijgingen die gepland zijn voor mei en juni. Dit markeert een duidelijke breuk met jarenlange inspanningen van de groep om de wereldwijde olieprijzen te stutten.

Waarom de olielanden een nieuwe koers inzetten, is niet duidelijk. Sommige afgevaardigden van de landen suggereren dat Saudi-Arabië president Donald Trump probeert te paaien en ook marktaandeel wil winnen. Anderen zeggen dat Saudi-Arabië leden zoals Kazachstan en Irak wil straffen voor het overtreden van hun productiequota.