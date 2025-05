Oekraïne breidt evacuaties in regio Soemy uit

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft de ontruiming gelast van nog eens elf dorpjes en gehuchten dicht bij de Russische grens in de regio Soemy. Kyiv vreest een nieuwe grondaanval op die stad omdat het Kremlin meer dan 50.000 manschappen heeft samengebracht in de provincie Koersk.

Moskou claimde recent de verovering van verscheidene plaatsjes in het noordoosten van Oekraïne. Daar kwam zaterdag Vodolahy bij, een kilometer of 20 ten noorden van Soemy. Ook werd volgens het Russische persbureau RIA Novosti succes geboekt aan het front bij Zaporizja, in het zuiden.

Het Oekraïense leger meldde de gevangenneming van een groep Russische soldaten in het deel van Koersk dat nog bezet wordt gehouden. Volgens de site Ukrinform klaagden de krijgsgevangenen over de onmenselijke behandeling, de psychologische druk en de bedreigingen door hun eigen commandanten.