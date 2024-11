OPEC verlaagt verwachting groei olievraag vierde maand op rij

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC stelt zijn verwachting voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie dit jaar voor de vierde maand op rij naar beneden bij. Daarbij wordt opnieuw hoofdzakelijk gewezen op een zwakkere olievraag in China, 's werelds grootste olie-importeur.

In het maandelijkse rapport over de oliemarkt van de OPEC wordt nu voor dit jaar gerekend op een toename van de olievraag met 1,8 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Dat zijn 107.000 vaten minder dan vorige maand nog werd aangenomen. En in juli ging de OPEC nog voor dit jaar uit van een groei met 2,2 miljoen vaten per dag. Voor volgend jaar heeft de in Wenen gevestigde OPEC de prognose voor de wereldwijde olievraag eveneens opnieuw neerwaarts bijgesteld.