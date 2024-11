EU berispt Apple om discriminerende beperkingen voor klanten

BRUSSEL (ANP) - Apple maakt bij de verkoop van bepaalde diensten onderscheid tussen klanten uit verschillende lidstaten van de Europese Unie en dat mag niet. Dat stellen de Europese Commissie en een groep nationale markttoezichthouders. Ze manen het bedrijf achter de iPhone om te stoppen met zogeheten geoblocking binnen de EU, oftewel het opleggen van beperkingen op basis van de lidstaat waar een klant zich bevindt.

Apple maakt zich schuldig aan verboden geoblocking bij zijn onderdeel waar onder andere de App Store, Apple Books en Apple Music onder vallen, stellen de toezichthouders. Dat gebeurt onder andere doordat klanten uitsluitend toegang krijgen tot de versie van een App Store die voor een specifieke lidstaat geldt. Daardoor kunnen deze klanten geen toegang krijgen tot apps die in het ene EU-land wel en in het andere land niet beschikbaar zijn.

In 2018 voerde de Europese Unie juist regelgeving in die veel beperkingen in webshops of onlinediensten op basis van de verblijfplaats verbiedt. Met die regels wil het landenblok ervoor zorgen dat consumenten genoeg mogelijkheden hebben om over de grens een goedkoper of beter product te vinden. Apple krijgt nu een maand de tijd om te reageren op de aanmaningen. Afhankelijk van de antwoorden kunnen de toezichthouders in gesprek gaan met Apple of handhavend optreden.