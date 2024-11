Shell benadrukt belang stabiel overheidsbeleid na klimaatzaak

DEN HAAG (ANP) - Shell heeft, om verder te verduurzamen, bovenal behoefte aan "stabiel langetermijnbeleid" van overheden. President-directeur van Shell Nederland Frans Everts zegt dat na de voor Shell gunstige uitkomst van de klimaatzaak. Het olie- en gasbedrijf kreeg in hoger beroep grotendeels gelijk van het gerechtshof.

Everts is tevreden over die uitspraak. "Het is goed nieuws voor ons bedrijf en voor de wereldwijde energietransitie" stelt hij. "Uiteindelijk hebben wij hetzelfde doel als Milieudefensie: urgente actie tegen klimaatverandering is hard nodig. Maar een gang naar de rechter is daar niet het goede middel voor."

Volgens de baas van Shell Nederland hebben bedrijven eerder behoefte aan duidelijk en voorspelbaar overheidsbeleid. "Dat stelt ons in staat om te investeren, bijvoorbeeld in wind op zee, laadpalen en waterstof" zegt Everts.

Over het Nederlandse beleid op het gebied van groene waterstof maakt hij zich echter zorgen. "De waterstofeconomie komt nog onvoldoende van de grond" stelt de president-directeur. Shell en andere bedrijven die waterstof willen ontwikkelen, verwachten bijvoorbeeld meer van de overheid om de inzet van groene waterstof in raffinaderijen financieel haalbaar te maken.