Opnieuw meer hypotheekaanvragen door gestegen kansen starters

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Het aantal hypotheekaanvragen is in de eerste maanden van dit jaar opnieuw flink gestegen. Vooral jonge starters krijgen steeds vaker een kans op de woningmarkt, nu zij door hun gestegen salarissen in staat zijn om aan de verder toegenomen huizenprijzen te voldoen. Dat meldt hypotheekadviesketen De Hypotheker.

Het aantal aanvragen groeide volgens de organisatie in het eerste kwartaal met 21 procent, nadat er over 2024 al een vergelijkbare stijging was geweest. De grootste toename kwam van mensen tot 35 jaar (plus 30 procent). Ruim de helft van de aanvragen was van starters. Ook oudere mensen, "die eerst een woning huurden, maar nu overgaan tot het kopen van een woning", behoren steeds vaker tot deze groep.

Ondanks de verder gestegen huizenprijzen nam het aantal hypotheekaanvragen voor het kopen van een huis met een vijfde toe. Ook hypotheken voor woningverbetering werden populairder, met een groei van 50 procent. "Vooral de sterke stijging onder 55-plussers (plus 97 procent) is opvallend, wat kan betekenen dat oudere huizenkopers er steeds vaker voor kiezen om hun woning te verbouwen of levensloopbestendig te maken, in plaats van te verhuizen naar een nieuwe woning", schrijft De Hypotheker.

"De cijfers van het eerste kwartaal laten zien dat starters steeds vaker kans maken op de huizenmarkt. Zo profiteren zij onder andere van de stijging van salarissen en de groei van woningaanbod, nu steeds meer beleggers huurwoningen verkopen. Deze woningen zijn vooral te vinden in het beginnerssegment, waardoor de vooruitzichten op betaalbare woningen zijn verbeterd", zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker.