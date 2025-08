Trump twijfelt over gratie Diddy vanwege kritische uitspraken

WASHINGTON (ANP) - In een interview met de Amerikaanse zender Newsmax heeft de Amerikaanse president Donald Trump laten weten er nog niet over uit te zijn of hij gratie zal verlenen aan Sean 'Diddy' Combs. Volgens de president zou dat komen door onwelgevallige uitspraken van Combs aan zijn adres, toen hij zich verkiesbaar stelde.

Eerder opperde Trump niet uit te sluiten de 55-jarige artiest gratie te verlenen, waarna afgelopen week Amerikaanse media meldden dat Combs serieus in aanmerking zou komen voor amnestie. De artiest is een oude bekende van Trump, met wie de president "heel goed bevriend was". "Hij leek me een aardige vent, al kende ik hem verder niet heel goed. Maar toen ik me kandidaat stelde, was hij heel erg onvriendelijk naar mij toe", aldus Trump.

Uitspraken uit het verleden zouden de beslissing om hem wel gratie te verlenen "moeilijker" maken, aldus Trump. "Als mensen houden we er niet van als bepaalde dingen ons oordeel beïnvloeden, toch? Als je iemand kende en je had een goede band, en dan stel je je verkiesbaar en hij doet een aantal vreselijke uitspraken over je, dan weet ik het niet. Het maakt het moeilijker."

Eerder dit jaar werd Combs schuldig bevonden aan twee aanklachten van het vervoeren van personen met prostitutie als doel. Van een aantal ernstigere beschuldigingen waaronder mensenhandel werd hij vrijgesproken. Welke straf de artiest krijgt, wordt op 3 oktober bekend.