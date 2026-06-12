Opnieuw meer mensen met bijstandsuitkering dan kwartaal eerder

DEN HAAG (ANP) - Meer mensen ontvingen in de eerste drie maanden van dit jaar een bijstandsuitkering dan een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Eind maart 2026 ontvingen 411.000 mensen een bijstandsuitkering, dat zijn 1000 mensen meer dan drie maanden eerder. Vergeleken met dezelfde periode in 2025 ontvingen 3100 meer mensen bijstand in het begin van dit jaar.

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt al enkele jaren toe. De afgelopen tien kwartalen zijn er telkens meer mensen met een bijstandsuitkering bijgekomen. De laatste daling werd in 2023 geregistreerd. Tussen het tweede en derde kwartaal daalde dit aantal met 1000 uitkeringen.

Vooral onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsuitkeringen toe. In de eerste drie maanden van dit jaar ontvingen 42.500 jongeren bijstand, een stijging van 3,4 procent vergeleken met een kwartaal eerder.