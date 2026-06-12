Veel schade door explosie bij flat in Amsterdam Nieuw-West

AMSTERDAM (ANP) - De schade aan het bijgebouw onder de flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsvond, is gigantisch. Dat ziet een verslaggever van het ANP ter plaatse.

Aan drie kanten ligt de gevel van het bijgebouw eruit, een aantal lichtkoepels op het dak is kapot en er komt nog rook uit het pand. In het gebouw zat een sportschool. Zeker drie geparkeerde auto's zijn beschadigd door het puin.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie, "dat is allemaal giswerk". Er wordt met een drone en speurhonden naar mogelijke slachtoffers gezocht.