Oprichter Picnic denkt dat helft leveringen straks maaltijd bevat

OUDERKERK AAN DE AMSTEL (ANP) - Onlinesupermarkt Picnic verwacht de komende jaren flink te groeien met de bezorging van zijn maaltijden. Dat heeft directeur en medeoprichter Michiel Muller van Picnic deze week gezegd tijdens een evenement over de landelijke uitrol van de maaltijdbezorgdienst Picnic Kookt. Hij denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen van de onlinesupermarkt ook een maaltijd zit.

In een interview met het ANP zegt hij "behoorlijk hoge" verwachtingen van Picnic Kookt te hebben, nadat de dienst deze zomer in een aantal Nederlandse steden is getest. "Vandaag zat in bijna 10 procent van de bestellingen een Picnic Kookt-maaltijd. Dat is heel goed", stelt hij.

Gemiddeld bezorgt Picnic volgens hem zo'n 40.000 bestellingen per dag in Nederland. Daarnaast is het bedrijf ook actief in Duitsland en Frankrijk. Picnic wil de maaltijdbezorgdienst later ook in die landen introduceren. Wanneer is nog niet bekend.

De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd. Mensen kunnen die opwarmen wanneer ze willen eten. De bezorgers zijn daarom niet langer onderweg dan voorheen en klanten hoeven niet langer op hun boodschappen te wachten, aldus Muller. "In de kratten zit altijd wel ruimte voor een paar maaltijden."

Picnic Kookt kan volgens Muller een gezondere optie zijn dan concurrenten als Thuisbezorgd.nl voor huishoudens die van tevoren al weten dat ze op een bepaalde dag weinig tijd hebben om te koken. "Dit bepaal je echt en dan zorg je ervoor dat je het in huis hebt. Het andere is meer van: er is paniek en ik moet nu iets hebben", beweert hij. Muller stelt ook dat de maaltijden van Picnic Kookt lijken op hoe mensen zelf koken.