ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

Precies één maand voor de eerste kachel weer aangaat, kiest ANWB Energie het moment om zijn gastarieven op te schroeven. Vanaf vandaag, 1 september 2026, gaat de inkoopvergoeding op gas met bijna 30 procent omhoog en klimt ook het vastrecht mee. De klantenkring van ANWB Energie is niet klein — zo’n kwart tot een derde van alle Nederlandse huishoudens met een dynamisch contract zit er. Voor hen wordt het stookseizoen dus duurder ingezet, terwijl er verder aan hun contract niks verandert.

Wat er precies verandert

De ANWB rekent bij een dynamisch contract twee vaste eigen componenten bovenop de dagprijs op de gasbeurs: de inkoopvergoeding per kuub en het vastrecht per maand. Beide gaan omhoog.

Inkoopkosten gas: van € 0,05911 naar € 0,07680 per m³ (bijna 30 procent duurder).

Vastrecht gas: van € 8,50 naar € 9,75 per maand (€ 15 per jaar extra, ongeacht je verbruik).

Inkoopkosten stroom en vastrecht stroom: blijven gelijk.

Alle bedragen zijn inclusief btw. De dagprijs zelf blijft gewoon meebewegen met de gasbeurs; de ANWB verhoogt puur zijn eigen opslag en abonnementskosten.

Zoveel gaat het je kosten

Voor een huishouden met een gemiddeld gasverbruik van 1.000 m³ per jaar telt de rekening op tot € 32,69 extra per jaar: € 17,69 aan hogere inkoopkosten plus € 15 aan hoger vastrecht. Verbruik je minder, dan zakt het bedrag mee — maar het vastrecht van € 15 per jaar extra betaal je altijd.

Een paar richtprijzen bovenop je huidige nota:

500 m³ gas: ongeveer € 24 per jaar extra.

900 m³ gas: ongeveer € 31 per jaar extra.

1.000 m³ gas: € 32,69 per jaar extra.

1.400 m³ gas: ongeveer € 40 per jaar extra.

Klinkt overzichtelijk. Maar met het stookseizoen voor de deur komt die verhoging vooral in oktober tot en met maart binnen, precies op de piekmaanden.

Waarom ANWB nu opeens duurder wordt

De timing is wat wrang: van alle dynamische leveranciers zat ANWB, na Oxxio, al op de laagste inkoopvergoeding. Met de nieuwe € 0,07680 per m³ komt ANWB rond het marktgemiddelde van € 0,0734 uit — niet meer de koopjeshoek, wel weer bij de meute. Voor een gemiddeld huishouden zonder zonnepanelen zakt ANWB in de vergelijkingen naar plek 15 van de 16 dynamische aanbieders; met zonnepanelen naar plek 13. Dat scheelt tot een paar honderd euro per jaar ten opzichte van de goedkoopste concurrent, welkomstkortingen meegerekend.

Wat je nu kunt doen

Je zit nergens aan vast: het ANWB-contract kun je op elk moment boetevrij opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen. Een paar realistische paden:

Zit je goed en wil je geen gedoe? Blijf zitten. € 32,69 per jaar is ergerlijk maar geen ramp, en de basisstructuur van het contract verandert niet.

Wil je zeker weten dat je niet te veel betaalt? Vergelijk. Meerdere dynamische aanbieders (waaronder Powerpeers, Budget Thuis en Pure Energie) zitten met welkomstkortingen erbij tientallen euro’s per maand lager.

Overstappen midden in het stookseizoen kan financieel juist ongunstig uitpakken, omdat je een welkomstkorting mag afzetten tegen een periode van hoog gasverbruik en eventueel salderingsvoordeel. Rekening opmaken vóór je overstapt is dus geen overbodige luxe.

Zoek je vooral zekerheid? Een vast gascontract legt je prijs vast voor een of meer jaren. Vast is nu niet automatisch goedkoop — het jaartarief ligt bij veel aanbieders zelfs boven een dynamische prijs — maar je weet dan wél waar je aan toe bent als de gasmarkt deze winter verder oploopt.

De grotere lijn

De verhoging staat niet op zichzelf. Gas is dit jaar sowieso duurder geworden: de energiebelasting op gas is per 1 januari 2026 met ruim 2,5 cent per m³ omhoog gegaan, en de gasprijs staat door geopolitieke spanningen structureel onder opwaartse druk. Sinds 2026 mogen leveranciers hun tarieven bovendien maximaal vier keer per jaar aanpassen — de ANWB benut dat recht dus nu, precies aan het begin van de winter. Dat het uitgerekend een leverancier is die zichzelf graag positioneert als de eerlijke, ledenvriendelijke keuze, maakt de aankondiging niet minder pijnlijk voor wie in oktober de thermostaat weer omhoog draait.

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