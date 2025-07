Oud-premier VK Sunak gaat aan de slag bij Goldman Sachs

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De voormalige Britse premier Rishi Sunak gaat werken bij zakenbank Goldman Sachs. Dat heeft de in New York gevestigde bank dinsdag bekendgemaakt. Sunak was van oktober 2022 tot juli 2024 premier van het Verenigd Koninkrijk.

Bij Goldman Sachs gaat Sunak in dienst als senior adviseur, waarbij zijn taak wordt om klanten wereldwijd te adviseren over verschillende onderwerpen. Hij zal zijn "unieke perspectieven en inzichten" delen over het "macro-economische en geopolitieke landschap", aldus topman David Solomon in een verklaring. Sunak heeft al eerder bij het bedrijf gewerkt, ruim twintig jaar geleden.

Voor zijn tijd als premier was de Conservatief Sunak onder meer minister van Financiën. Hij bleef na de verkiezingsnederlaag van de Conservatieve Partij vorig jaar parlementslid voor het kiesdistrict Richmond en Northallerton in het noorden van het land.