Oud-topman ING Hamers wordt voorzitter financieel techplatform

SINGAPORE (ANP) - Ralph Hamers wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Banking Circle Group, een in Singapore gevestigd financieel technologieplatform. Hij start op 20 april.

Het bedrijf levert infrastructuur voor betalingssystemen wereldwijd. Onder de klantenkring bevinden zich onder andere banken, marktplaatsen en webwinkels. De omzet ligt naar eigen zeggen boven de 500 miljoen euro.

Het platform meldt de voormalige topman van ING en de Zwitserse bank UBS te hebben binnengehaald om zijn expertise in wereldwijd actieve financiële instellingen en zijn praktische ervaring in snelgroeiende scale-ups. Hij moet het managementteam van Banking Circle Group helpen verder te groeien naar nieuwe markten.

Hamers was van 2013 tot en met 2020 topman bij ING, waarna hij deze functie verruilde voor dezelfde functie tot en met 2023 bij UBS.