Gelekte olie uit Antwerpse haven dringt Zeeuwse natuur binnen

door anp
maandag, 13 april 2026 om 10:57
ANTWERPEN (ANP) - In Zeeuwse natuurgebieden aan de grens met België dreigt een milieuramp te ontstaan. Medewerkers van beheerder Het Zeeuwse Landschap hebben op diverse plekken olie aangetroffen en ook enkele besmeurde vogels gezien, onder meer in het Verdronken Land van Saeftinghe. Dat is een moeilijk begaanbaar getijdengebied op de grens van Nederland en België waar dagelijks water in en uit stroomt. Eind vorige week lekte in de Antwerpse haven zware stookolie in het water bij het tanken van een schip.
"We weten niet goed hoeveel olie de natuurgebieden nog gaat bereiken, daarom is het moeilijk te zeggen wat ons te wachten staat", zegt een woordvoerster van Het Zeeuwse Landschap. "Op het water ligt een dunne oliefilm, maar dikke klonten stookolie zakken naar beneden. Die spoelen mogelijk nog aan."
De Zeeuwse organisatie is van plan met vrijwilligers de aangespoelde olie op te ruimen. "Maar er is nog geen actie op touw gezet, dat gebeurt in afstemming met Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio."
Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

Hongaarse oppositieleider Magyar haalt zeer ruime verkiezingsoverwinning

