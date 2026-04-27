Oud-werknemer TSMC 10 jaar cel in om stelen bedrijfsgeheimen

NEW TAIPEI (ANP/AFP/RTR/DPA) - Een oud-medewerker van het grote Taiwanese chipconcern TSMC moet van een Taiwanese rechtbank tien jaar de cel in voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Hij ging na zijn vertrek bij 's werelds grootste chipmaker bij de Japanse rivaal Tokyo Electron aan de slag. Daar maakte hij gebruik van contacten met voormalige collega's om Tokyo Electron te helpen bij het binnenhalen van meer contracten.

Zijn straf is niet zo hoog als de veertien jaar die justitie had geëist. Dat is volgens de rechter te danken aan een volledige bekentenis en medewerking bij het identificeren van medeplichtigen.

Drie andere verdachten, de voormalige collega's bij TSMC, kregen maandag respectievelijk straffen van zes, drie en twee jaar opgelegd. Vanaf medio 2023 kopieerde de groep tal van gegevens, waaronder informatie over de volgende generatie chipproductietechnologie.

Verder is er nog iemand gelieerd aan Tokyo Electron tot tien maanden cel veroordeeld. Tokyo Electron kreeg een boete van in totaal 150 miljoen Taiwanese dollar, omgerekend zo'n 4 miljoen euro.