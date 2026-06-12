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Hoe groot is het diploma-effect? Dit verdien je gemiddeld per opleidingsniveau

Economie
door Nina van der Linden
vrijdag, 12 juni 2026 om 10:38
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Wie zijn salarisstrook naast die van een collega legt, vraagt zich vroeg of laat af: zit ik wel goed? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt al jaren bij wat Nederlanders met verschillende diploma’s gemiddeld verdienen — en de verschillen zijn aanzienlijk. Volgens de meest recente CBS-cijfers, samengevat door financieel platform Knab, loopt het gemiddelde bruto jaarinkomen op van circa € 27.100 voor laagopgeleiden tot ongeveer € 59.520 voor hoogopgeleiden1.
Het CBS verdeelt de bevolking grofweg in drie groepen. In de laagste categorie — mensen die maximaal basisonderwijs, vmbo-basis of mbo-niveau 1 afrondden — ligt het gemiddelde brutosalaris rond de € 27.100 per jaar, oftewel zo’n € 2.255 per maand De middengroep, met een mbo-diploma op niveau 2 tot en met 4, zit op gemiddeld € 36.930 bruto per jaar (€ 3.080 per maand). Hoogopgeleiden met een hbo- of wo-diploma verdienen gemiddeld € 59.520 bruto per jaar, omgerekend bijna € 4.960 per maand1.
Gemiddeld bruto inkomen per opleidingsniveau (CBS)
OpleidingsniveauGemiddeld bruto maandinkomenGemiddeld bruto jaarinkomen
Laag (t/m mbo 1)€ 2.255€ 27.100
Midden (mbo 2–4)€ 3.080€ 36.930
Hoog (hbo / wo)€ 4.960€ 59.52
Bron: CBS, bewerking Knab (meest recente beschikbare cijfers).
Een academische master tilt het inkomen nog verder op: in eerder CBS-onderzoek verdienden wo’ers gemiddeld bijna twee keer zoveel als mbo’ers, en anderhalf keer zoveel als hbo’ers Het CBS plaatst er wel een kanttekening bij: binnen elk opleidingsniveau lopen de inkomens fors uiteen, afhankelijk van sector, ervaring, regio en — niet onbelangrijk — geslacht. Een hbo-verpleegkundige in Limburg verdient nu eenmaal anders dan een bedrijfskundige in de Randstad
Wie aan een loongesprek begint, doet er dus goed aan niet alleen naar het gemiddelde te kijken, maar ook naar de spreiding binnen het eigen vakgebied. Want het diploma bepaalt het startpunt — de rest is onderhandeling.
De vraag is alleen: rechtvaardigt een paar jaar extra studeren straks nog steeds dat verschil van ruim dertigduizend euro per jaar?

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