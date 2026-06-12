Pas op voor ‘gratis geld’ op je voorruit: zo voorkom je dat oplichters op vakantie toeslaan

Pas op voor ‘gratis geld’ op je voorruit: zo voorkom je dat oplichters toeslaan

Je staat op een Zuid-Europese parkeerplaats, stapt na een lange rit weer in en bent klaar om weg te rijden. In je spiegel zie je ineens een bankbiljet op je voorruit liggen. “Mooi meegenomen”, denk je misschien. Maar precies dát moment gebruiken oplichters om toe te slaan. In steeds meer vakantielanden leggen criminelen geld of andere opvallende voorwerpen op auto’s om bestuurders uit de wagen te lokken, zodat zij ongezien kunnen stelen of zelfs met de auto kunnen verdwijnen.

De werkwijze is simpel. Terwijl jij bij het toilet, de shop of de pomp bent, loopt iemand langs je auto en schuift een biljet onder je ruitenwisser, of legt een ander object neer dat direct opvalt. Zodra je terugkomt, stap je in, start de motor en ziet het “cadeautje” pas als je al in beweging bent. Veel mensen reageren impulsief, zetten de auto op de handrem, laten de motor draaien en stappen uit met open portieren. Dat zijn precies de paar seconden die oplichters nodig hebben om een portier open te rukken en je tas, telefoon of laptoptas weg te grissen. In sommige gevallen rijden ze zelfs weg in de auto omdat de sleutel nog in het contact zit.

Toeristen zijn geliefde doelwitten, zeker op anonieme snelwegparkings of grote parkeerplaatsen bij supermarkten en toeristische trekpleisters. Vakantiegangers zijn vaak moe, gehaast en onbekend met de omgeving. Bovendien hebben ze waardevolle spullen bij zich: portemonnees, paspoorten, elektronica, soms grote hoeveelheden contant geld. Je kwetsbaarheid wordt nog groter als je met kinderen reist en je aandacht verdeeld is. Dat alles maakt deze relatief simpele truc ineens zeer effectief.

Toch is de oplichting makkelijk te voorkomen als je een paar basisregels in je systeem krijgt. Denk aan rustpunten als potentiële risicoplekken en handel altijd volgens hetzelfde ritueel, ongeacht of je in Frankrijk, Spanje of Italië rijdt. Zie je “gratis geld” of iets anders geks op je voorruit? Blijf zitten, rijd eerst door naar een goed verlichte, drukke plek – een tankstation of tolpoort – en stap pas dan uit. Zet de motor uit, haal de sleutel uit het contact, sluit alle portieren en neem waardevolle spullen mee of leg ze in de kofferbak voordat je om de auto heen loopt.

Merk je dat er mensen opvallend dicht in de buurt van je auto blijven hangen of meteen op je afkomen als jij uitstapt, stap dan weer in, vergrendel de deuren en rijd weg. Ga niet in discussie met onbekenden die je afleiden met vragen, zogenaamd willen helpen of ineens een “probleem” aan je auto ontdekken. Hun verhaal kan oprecht zijn, maar echte hulpdiensten komen zelden uit het niets aanrennen zodra jij uitstapt. Twijfel je toch, bel dan zelf de politie of pechdienst via een officieel nummer.

Met een paar extra gewoontes maak je het oplichters nog lastiger. Plan je stops bij grotere, drukke locaties in plaats van verlaten parkeerplaatsjes, sluit je auto altijd af – óók als je alleen even tankt of naar de wc gaat – en laat geen waardevolle spullen zichtbaar liggen op de voorstoelen. Zet bluetooth en wifi uit op apparaten die je in de auto achterlaat, zodat dieven je apparaten minder makkelijk kunnen opsporen. Zo wordt die verleidelijke vijftig euro op je voorruit ineens een rode vlag in plaats van een meevaller. Een gewaarschuwde automobilist telt ook op vakantie voor twee.

Checklist: zo voorkom je de ‘gratis geld’-truc