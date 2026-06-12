Zeker zeven gewonden door explosie en brand bij fitnessstudio onder flat in Osdorp, 400 mensen geëvacueerd

Bij een zware explosie en de daaropvolgende grote brand in een fitnessstudio onder een flatgebouw aan de Osdorper Ban in Amsterdam -Nieuw-West zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeker zeven mensen gewond geraakt, onder wie één zwaargewonde. Zo'n 400 bewoners van de flat zijn uit voorzorg geëvacueerd. De hulpdiensten houden er rekening mee dat het aantal slachtoffers verder oploopt.

De eerste melding kwam rond 00.15 uur binnen. In een bijgebouw onder de flat — een sportschool aan de Remijden die volgens de eigen website 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend was — vond een harde explosie plaats, waarna een grote brand uitbrak. De klap was tot in de Amsterdamse binnenstad te horen. "De knal was hoorbaar tot in de binnenstad", aldus een bewoner van het centrum tegenover AT5.

Een deel van de gevel werd door de explosie naar buiten geblazen en het pand stortte gedeeltelijk in. De brand sloeg vervolgens over naar de flat zelf.

Grootschalige inzet hulpdiensten

De brandweer schaalde snel op naar "zeer grote brand" en kondigde GRIP 1 af om de inzet van de verschillende hulpdiensten op elkaar af te stemmen. Ook het Specialisme Technische Hulpverlening (STH), het Urban Search and Rescue Team (USAR) en een Mobiel Medisch Team (MMT) werden ter plaatse gestuurd. Met speurhonden wordt het ingestorte pand doorzocht op mogelijke andere slachtoffers.

"Omdat nog niet duidelijk is wat de oorzaak van de explosie is, gebeurt dit zeer zorgvuldig. Daardoor kan deze zoekactie langere tijd in beslag nemen", aldus de gemeente. Om de brandweer veilig te kunnen laten blussen, werd de gastoevoer in het gebied afgesloten.

400 bewoners opgevangen in stadsloket

De flat is volledig ontruimd. Ongeveer 400 bewoners moesten hun woning verlaten en worden opgevangen in het stadsloket aan het Osdorpplein, op ruim tien minuten loopafstand. "Het GVB zet bussen in, maar daarnaast kunnen bewoners er ook zelf naartoe komen", liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten.

Op videobeelden is te zien hoe meerdere gewonde slachtoffers op brancards in ambulances worden geladen. Hoe ernstig hun verwondingen precies zijn, kon de Veiligheidsregio in de uren na de explosie nog niet zeggen.

Oorzaak nog onbekend

Over de oorzaak van de explosie tasten politie en brandweer voorlopig in het duister. "De brandweer en politie onderzoeken wat er is gebeurd, waarbij alle opties worden opengehouden over de mogelijke oorzaak", liet de politie via WhatsApp weten. De gemeente meldt dat met meerdere scenario's rekening wordt gehouden. Ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie komt ter plaatse voor onderzoek.

De sportschool zou volgens Google Maps op het moment van het incident "tijdelijk gesloten" zijn, terwijl de eigen website juist meldde dat er 24/7 getraind kon worden.

Omwonenden gewaarschuwd voor rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer riep omwonenden op ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Bij metingen in de omgeving zijn geen verhoogde waardes vastgesteld, maar het advies blijft uit de rook te blijven.

De blus- en reddingswerkzaamheden waren vrijdagochtend nog in volle gang.