Panamakanaal voorbereid op verdubbeling aantal containers

HOUSTON (ANP/RTR) - Het Panamakanaal is erop voorbereid dat het aantal containers dat op schepen door de belangrijke vaarweg gaat, de komende jaren kan verdubbelen. Dat heeft directeur Ricaurte Vazquez van kanaalbeheerder Autoridad del Canal de Panama vrijdag gezegd op een conferentie in het Amerikaanse Houston.

Volgens Vazquez ligt het voor de hand dat grotere containervolumes opgevangen worden met grotere schepen, zei hij op de Houston International Maritime Conference. Daar is een plan voor opgetuigd. De autoriteit heeft rederijen al de mogelijkheid gegeven om toekomstige passages te boeken via een nieuwe veiling van reserveringsslots. Het kanaal is verder van plan het aanbod aan diensten nog verder uit te breiden, om het grotere schepen makkelijker te maken en ze meer mogelijkheden te geven.

Maar Vazquez moest wel bekennen dat de containerstroom door het kanaal, dat de Atlantische Oceaan verbindt met de Stille Oceaan, nog verstoord kan raken door nieuwe Amerikaanse handelsbeperkingen. Die kunnen volgens hem leiden tot "verstoringen" van de wereldhandel, wat weer kan doorwerken in de handel die door het kanaal gaat. De aankomende Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder aangekondigd hoge invoerheffingen in te stellen op alle importen van de Verenigde Staten, met name op Chinese goederen.