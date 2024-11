Gauff verslaat Sabalenka en treft Zheng in eindstrijd WTA Finals

RIYAD (ANP) - De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft de eindstrijd van de WTA Finals bereikt. De nummer 3 van de wereld versloeg in de halve finales van het eindejaarstoernooi in Riyad (Saudi-Arabië) de nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka. Gauff won in twee sets van de speelster uit Belarus: 7-6 (4) 6-3.

Gauff treft zaterdag in de finale de Chinese Zheng Qinwen, die in de andere halve finale afrekende met de Tsjechische Barbora Krejcikova (6-3 7-5). Het toernooi met de beste acht speelsters van dit jaar krijgt sowieso een nieuwe winnaar. De Poolse titelverdedigster Iga Swiatek wist de laatste vier niet te halen in Riyad.

De eerste set tussen de 20-jarige Gauff en de 26-jarige Sabalenka ging gelijk op en moest in een tiebreak worden beslist. Daarin was Gauff de sterkste. In het tweede bedrijf verloor Sabalenka liefst vier keer haar servicegame en kon Gauff het zich permitteren twee keer haar opslagbeurt in te leveren. De Amerikaanse haalde ook de wedstrijd binnen op de service van haar tegenstander.

Zheng

Sabalenka gold vooraf als de favoriete, want zij won dit jaar de Australian Open en de US Open. Gauff stond in de finales van de Australian Open en Roland Garros, maar verloor ze allebei.

Zheng leunde in haar partij tegen Krejcikova op een sterke service. Ze sloeg negen aces in de hele partij. In de eerste set had ze aan één break genoeg om afstand te nemen van Krejcikova, die dit jaar de beste was op Wimbledon. In de tweede set liep Zheng door twee vroege breaks uit naar een voorsprong van 3-0, maar Krejcikova vocht zich terug in de set door ook twee keer achtereen de servicegame van Zheng te winnen. Bij een stand van 5-5 zette Zheng nog een keer aan voor haar derde break, waarna ze de partij op eigen service uitspeelde.