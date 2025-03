Parlement Iran ontslaat minister Financiën om slechte economie

TEHERAN (ANP/AFP) - Het Iraanse parlement heeft de minister van Financiën en Economische Zaken ontslagen vanwege de slechte economie, hoge inflatie en de sterk gedaalde waarde van de Iraanse munteenheid. Minister Abdolnaser Hemmati verloor een vertrouwensstemming waarbij 182 van de 273 parlementsleden voor zijn ontslag stemden.

Parlementsleden verwijten Hemmati onvoldoende actie tegen de inflatie en de waardedaling van de Iraanse rial tegenover de dollar. Zo wordt geklaagd dat mensen geen geld meer hebben voor medicijnen. Iran gaat al jaren gebukt onder westerse sancties waar de economie veel last van heeft. Die sancties zijn mede opgelegd vanwege de steun van Iran aan Rusland in de oorlog met Oekraïne en het omstreden nucleaire programma van het land.

De Iraanse president Masoud Pezeshkian had Hemmati eerder nog verdedigd door te zeggen dat de economische malaise niet de schuld van één persoon is. Volgens Pezeshkian voeren buitenlandse vijanden een economische oorlog tegen Iran. Hemmati geldt net als Pezeshkian als gematigd conservatief en gericht op economische hervormingen. Het parlement wordt gedomineerd door hardliners. Hemmati was voorheen president van de Iraanse centrale bank.