Meloni: Westen moet niet verdeeld raken over Oekraïne

LONDEN (ANP/AFP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni waarschuwt dat het "zeer, zeer belangrijk" is om het "risico dat het Westen verdeeld raakt" over Oekraïne te voorkomen. Dat zei Meloni zondag toen ze door de Britse premier Keir Starmer werd ontvangen op Downing Street.

Meloni is in Londen voor de speciale top over Oekraïne en de Europese veiligheid. Europese landen maken zich zorgen dat de VS onder president Trump Oekraïne niet langer zullen steunen, zeker na de aanvaring vrijdag in het Witte Huis tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky. "Ik denk dat het VK en Italië hier een belangrijke rol kunnen spelen om bruggen te slaan", zei Meloni.

Meloni onderhoudt een goede relatie met Trump, maar heeft ook altijd haar steun aan Oekraïne betuigd in de oorlog met Rusland. Vrijdagavond riep ze na de ruzie tussen Zelensky en Trump op tot een top tussen de VS en Europa over Oekraïne.